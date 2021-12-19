Источник: Мамаев стал игроком «Химок»

Один из аутсайдеров российской Премьер-лиги, «Химки», начал усиляться накануне второй части сезона. Подтвердились слухи, которые активно обсуждались в последние несколько дней – состав команды пополнил 33-летний полузащитник Павел Мамаев.

Такой информацией поделился «РБ Спорт». Согласно источнику, футболист уже подписал контракт с клубом, а срок действия его нового соглашения рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления еще на один сезон.

К слову, последним местом работы Мамаева был «Ростов», но он не смог должным образом помочь своему бывшему коллективу из-за повреждения ахилла. Также ранее сообщалось, что хавбек требовал у «Химок» предоставить ему финансовые гарантии прежде, чем согласиться на сотрудничество.