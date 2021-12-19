Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Мамаев стал игроком «Химок»

19 Декабря 2021 • 20:21 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Один из аутсайдеров российской Премьер-лиги, «Химки», начал усиляться накануне второй части сезона. Подтвердились слухи, которые активно обсуждались в последние несколько дней – состав команды пополнил 33-летний полузащитник Павел Мамаев.

Такой информацией поделился «РБ Спорт». Согласно источнику, футболист уже подписал контракт с клубом, а срок действия его нового соглашения рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления еще на один сезон.

К слову, последним местом работы Мамаева был «Ростов», но он не смог должным образом помочь своему бывшему коллективу из-за повреждения ахилла. Также ранее сообщалось, что хавбек требовал у «Химок» предоставить ему финансовые гарантии прежде, чем согласиться на сотрудничество.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
21:03 · Россия. Премьер-лига
«Соболев не оправдал надежд»: Кавазашвили определил позицию, которую «Спартаку» необходимо усилить зимой
20:21 · Россия. Премьер-лига
Источник: Мамаев стал игроком «Химок»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Мамаев так и не вернулись на топ-уровень после тюрьмы: Что с ними будет дальше
18:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Гришин назвал явных претендентов на вылет из РПЛ
18:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Краснодар» поборются за шведского нападающего
17:45 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо вновь признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца
17:39 · Россия. Премьер-лига
Окружение Адамова подтверждает переговоры игрока с «Локомотивом» по трансферу
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Сотрудник «Зенита» был задержан за вождение в состоянии опьянения
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Объявлена повестка дня последнего собрания РПЛ в 2021 году, дефицит бюджета – одна из тем
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Футболку спартаковца Игнатова на благотворительном аукционе продали дороже, чем футболку Левандовски 1
14:55 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Промес возвращался в чемпионский «Спартак», но теперь это середняк» 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Агент 20-летнего форварда из Бразилии прокомментировал интерес «Зенита» 1 эксклюзив
14:26 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «С Ваноли «Спартак» способен достойно выступить» 1
13:58 · Россия. Премьер-лига
Новиков считает, что для борьбы с «Зенитом» «Динамо» нужно усиливаться 2
13:49 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Десант Ваноли разорит хозяина «Спартака» и улетит через год»
Все новости
Рекомендуем