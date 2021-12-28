Новый гендиректор «Химок» Габулов подтвердил, что клуб рассматривает Жиркова в качестве усиления

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков уже в ближайшее время может вернуться к выступлениям на высоком уровне – пробыв шесть месяцев в статусе свободного агента, у него есть возможность пополнить ряды «Химок».

Эту информацию подтвердили в самом клубе, а именно новый генеральный директор Владимир Габулов. По его словам, «Химки» действительно заинтересованы в приглашении опытного исполнителя для усиления оборонительной линии.

«Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду», - признался Габулов в интервью для Sport24.