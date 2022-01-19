Пропускающие первый тренировочный сбор «Динамо» футболисты раньше начнут второй сбор

Целых шесть футболистов московского «Динамо» пропускают первый сбор клуба в 2022 году, который команда проводит в Катаре. Причины разные - болезни либо положительные тесты на COVID-19, но для всех них второй сбор в случае выздоровления должен начаться раньше.

Если основная часть клуба вылетит в Анталию, где состоится второй сбор, 25 января, то Антон Шунин, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт, Денис Макаров, Владислав Галкин и Денис Осокин улетят туда на три дня раньше, то есть 22 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Московское «Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ и усилилось нападающим Фёдором Смоловым.