Хохлов поддерживает идею «Динамо» купить Смолова

Дмитрий Хохлов считает, что московское «Динамо» примет правильное решение, если подпишет нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который уже выступал за клуб с 2006 по 2015 год.

«Клубу нужны и опытные игроки. Думаю, игрок сборной России в нападении «Динамо» сейчас не помешает», – приводит слова экс-тренера «Динамо» «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дмитрий Хохлов возглавлял московское «Динамо» с 2017 по 2019 год. Также на счету россиянина 130 матчей за клуб в качестве игрока, в которых он отличился 11 голами.

За всю карьеру Смолов провел 260 матчей в РПЛ, в которых смог отличиться 89 голами. В феврале нападающему исполнится 32 года.