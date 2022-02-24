Хавбек Роман Нойштедтер будет выступать в бельгийском чемпионате за «Вестерло», его уже представили в качестве футболиста команды после прохождения медицинских тестов. Информация о новом рабочем месте игрока появилась прямо на официальном сайте «Вестерло».В свой новый клуб бывший игрок московского «Динамо» перешел в качестве свободного агента, так как его прежнее трудовое соглашение истекло еще летом прошлого года.

Все это время 34-летний футболист тренировался самостоятельно, пытаясь поддерживать форму. Ранее, до «Вестерло» и «Динамо», немецкий футболист выступал за такие команды, как мёнхенгладбахская «Боруссия», «Шальке» и «Фенербахче». В его активе - выступления как в составе немецкой сборной, так и в российской.