Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нойштедтер будет выступать в бельгийском чемпионате

24 Февраля 2022 • 16:33 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Хавбек Роман Нойштедтер будет выступать в бельгийском чемпионате за «Вестерло», его уже представили в качестве футболиста команды после прохождения медицинских тестов. Информация о новом рабочем месте игрока появилась прямо на официальном сайте «Вестерло».В свой новый клуб бывший игрок московского «Динамо» перешел в качестве свободного агента, так как его прежнее трудовое соглашение истекло еще летом прошлого года.

Все это время 34-летний футболист тренировался самостоятельно, пытаясь поддерживать форму. Ранее, до «Вестерло» и «Динамо», немецкий футболист выступал за такие команды, как мёнхенгладбахская «Боруссия», «Шальке» и «Фенербахче». В его активе - выступления как в составе немецкой сборной, так и в российской.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вестерло Роман Нойштедтер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
17:02 · Россия. Премьер-лига
Георгий Черданцев: «Нет войне»
16:54 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА возвращается со сборов в Турции
16:33 · Россия. Премьер-лига
Нойштедтер будет выступать в бельгийском чемпионате
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» расторг договор с компанией Ральфа Рангника
15:00 · Россия. Премьер-лига
Василий Березуцкий: «Нет войне»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Парагвайский полузащитник ЦСКА Медина готов возвращаться в Россию и играть со «Спартаком» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
Шведский клуб отказался продавать футболиста в московский «Локомотив» из-за событий на Украине
14:04 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме заявили, что жизнь продолжается и нужно проводить чемпионаты во всех видах спорта
13:40 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о начале военной операции России на Украине: «Мрак и бессилие, худший день в жизни»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Терюшков оценил вероятность отъезда футболистов-легионеров из РПЛ в связи с событиями на Украине
12:23 · Россия. Премьер-лига
Фёдор Смолов: «Нет войне» 4
12:02 · Россия. Премьер-лига
19-й тур чемпионата России могут перенести на две даты в марте
11:38 · Россия. Премьер-лига
Сергей Корниленко: «Нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом»
11:17 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» прокомментировал возможный отъезд легионеров из чемпионата России
11:10 · Россия. Премьер-лига
Юран дал понять, что хотел бы поработать с Кокориным
Все новости
Рекомендуем