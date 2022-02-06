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«Динамо» досрочно расторгло контракт с защитником Морозовым официально

06 Февраля 2022 • 20:43 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Московское «Динамо» у себя на официальном сайте объявило об уходе защитника Григория Морозова – с 28-летним футболистом был досрочно расторгнут трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

Скорее всего, причиной такого радикального решения стало полное отсутствие игровой практики. В текущем сезоне Морозов ни разу не появлялся на поле в официальных матчах столичного клуба, а прошлый год он провел в аренде в «Уфе».

Примечательно, что контракт игрока истекал через шесть месяцев. Теперь защитник начнет активные поиски новой команды. В общей сложности за «Динамо» Морозов в свое время провел 119 поединков во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Григорий Морозов
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