Московское «Динамо» у себя на официальном сайте объявило об уходе защитника Григория Морозова – с 28-летним футболистом был досрочно расторгнут трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

Скорее всего, причиной такого радикального решения стало полное отсутствие игровой практики. В текущем сезоне Морозов ни разу не появлялся на поле в официальных матчах столичного клуба, а прошлый год он провел в аренде в «Уфе».

Примечательно, что контракт игрока истекал через шесть месяцев. Теперь защитник начнет активные поиски новой команды. В общей сложности за «Динамо» Морозов в свое время провел 119 поединков во всех турнирах.