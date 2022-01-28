Шварц назвал положительные аспекты игры «Динамо» в контрольном матче против софийского ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился своими мыслями по итогу контрольной встречи с софийским ЦСКА на зимних сборах. «Бело-синие» уступили сопернику со счетом 1:3, но немецкий специалист выделил положительные моменты в игре своей команды.

«Это была хорошая проверка в поединке против хорошего оппонента. Нам временами не удавалось хорошо действовать в прессинге. Были хорошие забегания, но страдало качество последнего паса. Важно, что есть такие матчи. Мы можем посмотреть на всех наших футболистов», - заявил Шварц в интервью для клубной пресс-службы.

Напомним, что сезон в российской Премьер-лиге возобновляется в конце февраля. «Динамо» в первом туре после паузы будет на выезде противостоять «Химкам».