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Главный провокатор чемпионата Бельгии едет в РПЛ: Зачем «Химки» подписали проблемного Дидье Ламкеля Зе

13 Февраля 2022 • 07:18 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

«Химки» неудачно провели первую часть сезона. И если с игрой всё было не так плохо, то с результатами – полный крах. После 18 туров химчане занимают последнее место, но их положение не кажется катастрофическим. В пределах пяти очков вперёд идут «Уфа», «Ростов», «Арсенал», «Нижний Новгород» и «Урал», а значит вся борьба ещё впереди. В сложившихся обстоятельствах «Химки» в зимнее межсезонье не стали сидеть ровно на пятой точке – активно усиливались. «Химки» купили Бутту Магомедова («Алания») и Неманью Главчича («Славен»), подписали опытных свободных агентов Павла Мамаева и Юрия Жиркова, арендовали Захара Волкова («БАТЭ»), Бруно Виану («Брага») и Дидье Ламкеля Зе («Антверпен»). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о камерунском новичке подмосковного клуба Дидье Ламкеле Зе.

В сезоне-2020/21 полузащитник регулярно играл за «Антверпен». Ласло Белени терпел его выходки, так как видел в нём футбольный талант. 8 голов и 4 ассиста в 21 матче – достойный показатель для полузащитника, играющего далеко не в слабом чемпионате Бельгии. Проблемы у камерунца начались после того, как Белени ушёл работать из «Антверпена» в «Панатинаикос». Место рулевого «Антверпена» занял Иван Леко, который перевёл Дидье в дубль. Недавно Леко покинул клуб и уехал в Китай, тогда как «Антверпен» возглавил Франк Веркаутерен. Однако к тому моменту Ламкель Зе уже всё для себя решил – захотел сменить команду.

Камерунец обиделся на то, что его не включили в заявку на Лигу Европы. В декабре 2021 года футболистом интересовался «Панатинаикос», где сейчас работает Белени. Футболист с радостью согласился на предложение, но «Антверпен» выдвинул серьёзные финансовые условия, из-за чего клуб из Афин решил отказаться от трансфера.

Впрочем, проблемы с африканцем у «Антверпена» начались задолго до того, как Белени покинул клуб. Терпеливый румынский специалист удивительным образом выдерживал выходки Дидье и продолжал ставить его в состав. В 2019 году игрок отказался приходить на тренировки, пока ему не поднимут зарплату. Из-за этого камерунец стал частым гостем дублирующего состава. Конфликт замяли и вернули полузащитника в основу, но он продолжил создавать проблемы. Забив «АЗ» в Лиге Европы, Дидье решил запрыгнуть на ограждение, за что получил жёлтую карточку, которая стала для него второй. Перед этим удалили Мбокани, а вдевятером команда не выдержала и вылетела. Всего через два дня после этого Дидье на тренировке умудрился затеять драку с вратарём Синаном Болатом.

Спустя какое-то время «Антверпену» показалось, что Ламкель Зе взялся за голову, поэтому с ним подписали новый контракт до 2023 года. Вскоре проблемы возобновились. Футболист провоцировал фанатов «Стандарда» и «Брюгге», а своё поведение на поле объяснял тем, что он весёлый парень. Такие выходки начали бесить даже одноклубников. Уэсли Хунд не выдержал и раскритиковал поведение камерунца. Перед сезоном-2020/21 Дидье решил, что татуаж волос ему важнее, нежели тренировки, поэтому без предупреждения пропустил несколько занятий. Иван Леко причёску не оценил и сослал камерунца в дубль. Ламкель Зе даже приходил на стадион в футболке «Андерлехта» – принципиального соперника «Антверпена». Леко признался, что с этим парнем у него нет шансов справиться.

Последние полгода Дидье провёл в аренде в словацком «ДАКе», а теперь счастье свалилось на голову «Химкам». В Бельгии журналисты шутили, что у этого парня есть всё, кроме головы на плечах. Вот будет весело в Подмосковье, если приедет ещё и Кокорин, который может воссоединиться с Мамаевым! Эти парни не дадут соскучиться бешеному Ламкелю Зе. Остаётся надеяться, что авторитета 38-летнего Юрия Жиркова хватит, чтобы «Химки» не превратились в сплошную проблему.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дидье Ламкель Зе
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