Глушаков нахваливает Жиркова: Отменный пример для молодых

Поступок Юрия Жиркова, который подписал контракт с подмосковным клубом «Химки», приятно удивил многих бывших и настоящих футболистов. Приветствует появление Жиркова в «Химках» и Денис Глушаков, который защищает цвета команды с 2020 года. По мнению Глушакова, физические кондиции Жиркова в его 38 лет - это урок для молодежи, которая бестолково транжирит свое здоровье.

- Мастерство не пропьешь и не прогуляешь. Юра — опытный, хороший футболист. Еще нормально бегает. Физические кондиции не растерял. Смотрится неплохо. Даже лучше, чем многие наши давно тренирующиеся и играющие игроки. Это звоночек для них, чтобы задумались, - приводит слова Глушакова Sport24.

В настоящий момент «Химки» ведут борьбу за спасение прописки в высшей лиге российского футбола. После восемнадцати туров РПЛ команда набрала четырнадцать очков (две победы, восемь ничьих и восемь поражений), занимая последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.