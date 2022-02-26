Мамаев получил травму в дебютном матче за «Химки»

33-летний полузащитник «Химок» Павел Мамаев получил травму в своём первом официальном матче за подмосковную команду. В самой концовке первого тайма Мамаев был вынужден покинуть поле, держась за заднюю поверхность бедра.

В перерыве химчанам пришлось производить вынужденную замену, и на поле вышел молодой нигерийский легионер Николас Анвон.

Напомним, что Павел Мамаев этой зимой присоединился к «Химкам» в качестве свободного агента, подписав с клубом контракт на полгода с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

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