В «Химках» опровергли возможный переход Лантратова в «Локомотив»

В воскресенье появилась информация касательно возможного перехода голкипера «Химок» Ильи Лантратова в стан «Локомотива». Потенциальная сделка оценивалась в сумму около двух с половиной миллионов евро.

Впрочем, эти слухи опроверг член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков. Он назвал их «фейковыми», а также сообщил, что «Химки» не получали предложений по своему футболисту.

«Зимой мы с ним не готовы расставаться точно. Если говорить о «Локомотиве», то мы на уровне топ-менеджмента связывались, они сказали, что кандидатуру вратаря сейчас не рассматривают», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Отметим, что осенью Лантратов вызывался в расположение национальной сборной России.