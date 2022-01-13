Уткин высказался по поводу трансфера Смолова в «Динамо»

Василий Уткин заявил, что его заинтересовала новость о переходе Фёдора Смолова в «Динамо». Также бывший комментатор рассказал о своей симпатии к футболисту.

«Трансфер Федора Смолова? Это такая повседневная вещь. Посмотрим, что у него получится в «Динамо». Мне это интересно. Я к Федору отношусь с симпатией. Ничего странного в этом трансфере не вижу», – цитирует Уткина «РБ Спорт».

Напомним, что вчера официальный сайт «Динамо» подтвердил трансфер Смолова из «Локомотива». По предварительным данным, трансфер обошелся клубу примерно в 10 миллионов рублей.

Отметим, что в феврале Смолову исполнится 32 года. Второй дебют футболиста за московское «Динамо» может состояться уже в конце февраля в матче против «Химок».