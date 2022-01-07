Жирков может перейти в «Химки» или «Нижний Новгород»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, судя по всему, близок к тому, чтобы найти новый клуб. Согласно Sport24, на столе у футболиста лежат предложения от «Химок» и «Нижнего Новгорода».

Сообщается, что в трансфере Жиркова в нижегородский клуб лично заинтересован главный тренер Александр Кержаков, с которым Юрий выступал в «Зените». Ранее сообщалось, что если зимой Жирков не сможет найти себе новый клуб, то объявит о завершении карьеру.

Сейчас на счету 38 летнего футболиста 334 матча в РПЛ, в которых он отметился 25 голами и 70 ассистами.