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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жирков может перейти в «Химки» или «Нижний Новгород»

07 Января 2022 • 22:31 Комментировать
Нижний Новгород
...
Урал
26.02 19:00

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, судя по всему, близок к тому, чтобы найти новый клуб. Согласно Sport24, на столе у футболиста лежат предложения от «Химок» и «Нижнего Новгорода».

Сообщается, что в трансфере Жиркова в нижегородский клуб лично заинтересован главный тренер Александр Кержаков, с которым Юрий выступал в «Зените». Ранее сообщалось, что если зимой Жирков не сможет найти себе новый клуб, то объявит о завершении карьеру.

Сейчас на счету 38 летнего футболиста 334 матча в РПЛ, в которых он отметился 25 голами и 70 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Нижний Новгород Юрий Жирков РПЛ
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