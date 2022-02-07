Экс-защитник «Динамо» Морозов вскоре подпишет контракт со словенским клубом

Защитник Григорий Морозов, который на днях расторг трудовой договор с «Динамо» по обоюдному согласию сторон, уже нашел себе новую команду. В ближайшие дни будет официально объявлено о переходе 27-летнего футболиста в стан словенского клуба «Целле».

Подобными сведениями поделился «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, переговоры сейчас находятся уже на завершающем этапе.

Стоит напомнить, что в московском коллективе Морозов провел практически восемь лет, приняв участие в 119 матчах за «бело-синих». Однако в последние несколько сезонов он не получал игровой практики и однажды отправлялся в аренду в «Уфу».