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Экс-защитник «Динамо» Морозов вскоре подпишет контракт со словенским клубом

07 Февраля 2022 • 22:07 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Защитник Григорий Морозов, который на днях расторг трудовой договор с «Динамо» по обоюдному согласию сторон, уже нашел себе новую команду. В ближайшие дни будет официально объявлено о переходе 27-летнего футболиста в стан словенского клуба «Целле».

Подобными сведениями поделился «Спорт-Экспресс». Согласно источнику, переговоры сейчас находятся уже на завершающем этапе.

Стоит напомнить, что в московском коллективе Морозов провел практически восемь лет, приняв участие в 119 матчах за «бело-синих». Однако в последние несколько сезонов он не получал игровой практики и однажды отправлялся в аренду в «Уфу».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Григорий Морозов
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