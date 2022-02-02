«Будут смотреть футбол по телевизору»: Терюшков ответил фанатам «Химок», собравшимся бойкотировать матчи

В среду фанатское движение «Химок» выступило с заявлением, согласно которому болельщики собираются бойкотировать предстоящие матчи команды в российской Премьер-лиге. Причина этому – несогласие с принятым законом о Fan ID, который вступит в силу с июля текущего года.

Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета «Химок», прокомментировал данное решение. «Закон принят — его нужно исполнять. Будем объяснять людям, что оформление верифицированной карты болельщика — удобный инструмент, который направлен на безопасность. Если люди хотят нарушать закон на стадионе — нам не по пути. Значит, будут смотреть футбол по телевизору» - поделился Терюшков в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что к подобной акции присоединились фанаты большинства команд высшего дивизиона. При этом, пока никто из представителей власти не выразил инициативу прислушаться к их мнению.