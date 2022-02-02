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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Будут смотреть футбол по телевизору»: Терюшков ответил фанатам «Химок», собравшимся бойкотировать матчи

02 Февраля 2022 • 22:27 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

В среду фанатское движение «Химок» выступило с заявлением, согласно которому болельщики собираются бойкотировать предстоящие матчи команды в российской Премьер-лиге. Причина этому – несогласие с принятым законом о Fan ID, который вступит в силу с июля текущего года.

Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета «Химок», прокомментировал данное решение. «Закон принят — его нужно исполнять. Будем объяснять людям, что оформление верифицированной карты болельщика — удобный инструмент, который направлен на безопасность. Если люди хотят нарушать закон на стадионе — нам не по пути. Значит, будут смотреть футбол по телевизору» - поделился Терюшков в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что к подобной акции присоединились фанаты большинства команд высшего дивизиона. При этом, пока никто из представителей власти не выразил инициативу прислушаться к их мнению.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков fan id
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