Лесовой приступил к тренировкам на сборах «Динамо» – он не играл с августа

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой завершил процесс восстановления от травмы крестообразной связки, из-за которой он вынужден был лечь под хирургический нож в августе прошлого года.

Сейчас 24-летний игрок начал работу в основной группе московской команды на тренировочных сборах, об этом сообщила пресс-служба клуба. Ожидается, что Лесовой будет готов принимать участие в первых официальных матчах второй половины сезона.

Напомним, что «Динамо» после 18 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера «Зенита» всего на два пункта.