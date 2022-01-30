Как ни странно, но аутсайдер российской Премьер-лиги «Химки», которые еще недавно испытывали финансовые трудности, стали чуть ли не одним из самых активных клубов чемпионата на трансферном рынке в январе. Более того, в скором времени планируется еще одно подписание.

Если верить бельгийскому изданию Gazet van Antwerpen, нападающий местной команды «Антверпен» Дидье Ламкель Зе может пополнить ряды «Химок». Он переберется в Россию на правах свободного агента, а в договор не будет включена опция выкупа.

Камерунец является воспитанником «Лилля», а в текущем сезоне 25-летний таранный форвард забил два гола в семи матчах чемпионата Бельгии.