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«Химки» нашли нового форварда в Бельгии слухи

30 Января 2022 • 23:32 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Как ни странно, но аутсайдер российской Премьер-лиги «Химки», которые еще недавно испытывали финансовые трудности, стали чуть ли не одним из самых активных клубов чемпионата на трансферном рынке в январе. Более того, в скором времени планируется еще одно подписание.

Если верить бельгийскому изданию Gazet van Antwerpen, нападающий местной команды «Антверпен» Дидье Ламкель Зе может пополнить ряды «Химок». Он переберется в Россию на правах свободного агента, а в договор не будет включена опция выкупа.

Камерунец является воспитанником «Лилля», а в текущем сезоне 25-летний таранный форвард забил два гола в семи матчах чемпионата Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Антверпен Дидье Ламкель Зе трансферы футбола - зима 2022
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