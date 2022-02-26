Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мамаев получил повреждение в матче с «Динамо»

26 Февраля 2022 • 14:53 Комментировать
Химки
0:1
Динамо Москва
перерыв

Сегодня, 26 февраля, «Химки» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги принимают на своем поле московское «Динамо».

Под занавес первого тайма повреждение получил российский полузащитник «Химок» Павел Мамаев и досрочно ушёл в раздевалку. Подмосковный клуб не успел произвести замену, арбитр дал свисток на перерыв. За несколько минут до этого прямую красную карточку за фол на Шиманьски получил защитник «Химок» Филип Дагерстол.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Динамо», единственным голом отметился нападающий Фёдор Смолов, проводящий свой первый матч за московский клуб после своего возвращения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Нижний Новгород 0:0 Урал 2.65 3.15 2.90
Идет 45 минута Химки 0:1 Динамо Москва 6.80 4.20 1.52
26.02  16:30 Сочи ... Арсенал Тула 1.55 4.20 6.40
26.02  19:00 Спартак Москва ... ЦСКА Москва 2.50 3.30 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
14:54 · Россия. Премьер-лига
Шварц рассказал, почему решил выпустить Смолова в стартовом составе на матч с «Химками»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Мамаев получил повреждение в матче с «Динамо»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Ваноли со спартаковскими ветеранами почтил память Старостина
13:57 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объяснило отсутствие украинцев Воронина и Ордеца на матче с «Химками»
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Химки» – «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция, онлайн - 0:1
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» – «Урал»: составы, прямая трансляция, онлайн - 0:0
11:18 · Россия. Премьер-лига
Каррера обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с ЦСКА
10:39 · Россия. Премьер-лига
Широков – о матче «Спартак» – ЦСКА: «Можно рассчитывать на бесшабашный футбол»
10:05 · Кубок России
РФС объявил о переносе матча 1/8 финала Кубка России «Балтика» – «Чайка»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Евросоюз ввёл санкции против владельца «Локомотива», спонсора «Спартака» и партнёра тульского «Арсенала»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Если выйду на поле, то буду делать всё возможное, чтобы «Спартак» победил ЦСКА»
08:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опроверг информацию о расторжении контракта с Ракицким
08:08 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов»
00:10 · Россия. Премьер-лига
Морозов принёс своему клубу победу в матче словенского чемпионата
Все новости
Рекомендуем