Мамаев получил повреждение в матче с «Динамо»

Сегодня, 26 февраля, «Химки» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги принимают на своем поле московское «Динамо».

Под занавес первого тайма повреждение получил российский полузащитник «Химок» Павел Мамаев и досрочно ушёл в раздевалку. Подмосковный клуб не успел произвести замену, арбитр дал свисток на перерыв. За несколько минут до этого прямую красную карточку за фол на Шиманьски получил защитник «Химок» Филип Дагерстол.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Динамо», единственным голом отметился нападающий Фёдор Смолов, проводящий свой первый матч за московский клуб после своего возвращения.