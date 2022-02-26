Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо»

Сегодня, 26 февраля, «Динамо» в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги играет на выезде против «Химок».

На 35-й минуте матча нападающий «Динамо» Фёдор Смолов взял инициативу на себя, накрутил нескольких соперников и плотным ударом отправил мяч в дальний угол ворот подмосковной команды, открыв в счёт матче. Таким образом, 32-летний россиянин забил первый гол за «Динамо» после возвращения в родной клуб.

На данный момент подходит к концу первый тайм, динамовцы впереди с минимальным счётом. Сегодняшняя победа может позволить «Динамо» выйти на промежуточной первое место в турнирной таблице РПЛ.