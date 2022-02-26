Шварц высказался о Смолове после разгромной победы «Динамо» над «Химками»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о Фёдоре Смолове после завершения гостевого матча с «Химками» (3:0). Смолов стал одним из главных героев матча, так как именно он забил победный первый гол на 35-й минуте матча.

«Смолов – необычайно приятный человек. Он открытый. Я это понял после нашей первой встречи. Конечно, его гол – подарок для всех фанатов. Мы очень рады, что он является частью нашей команды», – сказал Сандро Шварц в общении с журналистами.

Отметим, что Фёдор Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год, но в основном ездил по арендам. В январе 2022 года он вернулся в родной клуб, и в первом же официальном матче забил гол, отличившись в «бело-голубой» футболке впервые за почти 11 лет.