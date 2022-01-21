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Жирков: «Закончу, если будет какое-то микроповреждение»

21 Января 2022 • 20:40 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Новичок «Химок» Юрий Жирков уже успел дебютировать за новую команду в контрольном поединке против «Баника» на зимних сборах. После игры 38-летний защитник прокомментировал свои физические кондиции и готовность ко второй половине сезона.

«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла ее лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры», - рассказал футболист в интервью для Sport24.

Напомним, что Жирков более полугода не выступал на высоком профессиональном уровне – после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона ему не удалось найти себе новый клуб. При этом, он успел вместе со сборной съездить на чемпионат Европы, где отыграл 40 минут в матче с Бельгией.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков
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