Жирков: «Закончу, если будет какое-то микроповреждение»

Новичок «Химок» Юрий Жирков уже успел дебютировать за новую команду в контрольном поединке против «Баника» на зимних сборах. После игры 38-летний защитник прокомментировал свои физические кондиции и готовность ко второй половине сезона.

«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла ее лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры», - рассказал футболист в интервью для Sport24.

Напомним, что Жирков более полугода не выступал на высоком профессиональном уровне – после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона ему не удалось найти себе новый клуб. При этом, он успел вместе со сборной съездить на чемпионат Европы, где отыграл 40 минут в матче с Бельгией.