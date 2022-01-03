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Колыванов усомнился в эффективности трансфера Смолова в «Динамо»

03 Января 2022 • 18:43 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов не уверен, что трансфер нападающего Фёдора Смолова на данном этапе необходим столичному клубу. По его словам, динамовцы развивают молодежь, а опытного форварда будет сложно встроить в состав.

«Не знаю, чем руководствуются бело-голубые, в чем они видят потенциал Смолова. У Фёдора, к тому же, непростой характер. Да и возрастной он», - поделился Колыванов в беседе с «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что в случае подписания футболиста «Локомотива» главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу придется усадить на скамейку кого-то из основной обоймы коллектива. Напомним, что потенциальная сумма сделки по Смолову может составить около десяти миллионов рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Игорь Колыванов Фёдор Смолов
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