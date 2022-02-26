Шварц заверил, что не собирается уходить из «Динамо» и покидать Россию

Немецкий тренер московского «Динамо» Сандро Шварц завершил болельщиков и руководство клуба, что не собирается в ближайшее время уезжать из Москвы и России, несмотря на политическую ситуацию.

«Я несу персональную ответственность перед семьёй, которая здесь и родственниками в Германии. На протяжении тех 14 месяцев, что я в клубе, мне всегда было комфортно в «Динамо». Здесь все профессионалы. Главное – сейчас безопасность людей в том месте, где они находятся. Я полностью пропитался идеями клуба, теми людьми, с которыми работаю. Я не тот человек, который возьмёт билет и улетит», – сказал Шварц в общении с журналистами.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, «Динамо» крупно обыграло в гостях «Химки» со счётом 3:0 в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги.