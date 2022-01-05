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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кого купит «Динамо» зимой 2022 года

05 Января 2022 • 21:50 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
26.02 19:00

 «Динамо» классно провело первую часть сезона РПЛ – дышит в спину лидеру «Зениту» и не подпускает к себе конкурентов. После завершения осенней части сезона у главного тренера Сандро Шварца спросили, намерен ли клуб усиливать состав. Немецкий специалист ответил, что новички появятся лишь в том случае, если они будут подходить под стиль команды и они должны быть сильнее тех, кто уже находится в составе. Это говорит о том, что от «бело-голубых» не нужно ждать резких движений в ближайшее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках «Динамо».

Фёдор Смолов («Локомотив»)

Трансферная стоимость: 7 млн евро

Первым новичком «бело-голубых», похоже, станет форвард сборной России Фёдор Смолов. «Локомотив» и «Динамо» быстро достигли договорённости. Форвард зарабатывал 3,1 млн евро в год, выступая за «железнодорожников». Сейчас они посчитали, что это много, поэтому в целях экономии готовы отпустить Фёдора за символическую сумму – 10 млн рублей. Смолов заявил, что ехать в МЛС ему пока рано, ведь он ещё хочет поиграть за сборную, тогда как к вариантам в США вернётся через год-полтора. Футболист готов на понижение зарплаты. По-другому и быть не может, ведь у «Динамо» другой подход к зарплатам – почти все лидеры зарабатывают менее 1 млн евро. Учитывая то, что «бело-голубые» вряд ли захотят портить атмосферу в коллективе, Фёдору придётся серьёзно подвинуться в своих финансовых аппетитах. Смолов близок к возвращению в клуб, в котором дебютировал на высшем уровне в 17-летнем возрасте.

Себастьян Вилья («Бока Хуниорс»)

Трансферная стоимость: 5,5 млн евро

Форвард клуба «Бока Хуниорс» может переехать в Россию. «Динамо» готово заплатить за нападающего 8 млн, однако есть информация, что «Бока Хуниорс» отпустит футболиста лишь за 12. Агенты игрока Мартин Сейхас и Жоао Хеман заявили, что рассчитывают получить контракт на 4 года. В этом сезоне Вилья провёл 27 матчей в составе своего клуба, в которых забил 9 голов.

Диего Годин («Кальяри»)

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

35-летний центральный защитник мог оказаться в «Динамо» прошлым летом, но не сложилось. Уругваец заявил, что столкнулся с рядом проблем в «Кальяри», поэтому намерен покинуть клуб в январе, хотя контракт у него заканчивается лишь летом 2023 года. Футболист заявил, что получил три предложения. Не факт, что среди них есть «Динамо», но если «бело-голубые» хотели видеть экс-игрока «Атлетико» и «Интера» в своих рядах летом, то почему бы не побороться за него сейчас?

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Диего Годин Себастьян Вилья
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