Стали известны соперники «Динамо» на сборах в Турции

Пресс-служба московского «Динамо» у себя в социальных сетях опубликовала расписание матчей команды на ближайших зимних тренировочных сборах, которые пройдут в Турции. Соперниками «бело-синих» во время первого отрезка подготовки станут болгарский ЦСКА, словацкий «Ружомбероком» и сербский «Партизан». Эти встречи пройдут в период с 28 января по 2 января.

На втором же сборе, который начнется 10 февраля, «Динамо» сыграет с одноклубниками из Тбилиси, «Сочи», латвийским РФШ, эстонской «Левадией» и «Рубином». Последний поединок с казанцами запланирован на 17 февраля.

Напомним, что к второй половине сезона российской Премьер-лиги москвичи подходят в статусе главного преследователя «Зенита» в борьбе за первое место в турнирной таблице. После 18 туров отрыв питерцев составляет всего два очка.