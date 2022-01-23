Стали известны соперники «Динамо» на сборах в Турции

Пресс-служба московского «Динамо» у себя в социальных сетях опубликовала расписание матчей команды на ближайших зимних тренировочных сборах, которые пройдут в Турции. Соперниками «бело-синих» во время первого отрезка подготовки станут болгарский ЦСКА, словацкий «Ружомбероком» и сербский «Партизан». Эти встречи пройдут в период с 28 января по 2 января.
На втором же сборе, который начнется 10 февраля, «Динамо» сыграет с одноклубниками из Тбилиси, «Сочи», латвийским РФШ, эстонской «Левадией» и «Рубином». Последний поединок с казанцами запланирован на 17 февраля.
Напомним, что к второй половине сезона российской Премьер-лиги москвичи подходят в статусе главного преследователя «Зенита» в борьбе за первое место в турнирной таблице. После 18 туров отрыв питерцев составляет всего два очка.
Расписание игр «Динамо» на зимние #ВТБтренировочныеСборы— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 23, 2022
На первом турецком сборе сыграем с командами из Болгарии, Словакии и Сербии
На втором — встретимся с одноклубниками из Тбилиси, соперниками из Латвии и Эстонии, а также двумя командами РПЛ#ДинамоМосква#футболpic.twitter.com/aS0oniJXtT
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