Тихонов - Титову: А давай и мы вернемся на поле!

Футболист года - 1996 в России, Андрей Тихонов, отреагировал на переход Жиркова в подмосковный «Химки». 38-летний Юрий Жирков подписал полугодичное соглашение с клубом 12 января, при этом он включил в контракт пункт об его возможном продлении еще на год. Тихонов, которому сейчас 51 год, расценил поступок Жиркова как небольшой спортивный подвиг. В своем «Инстаграме» он опубликовал призыв своему бывшему партнеру по «Спартаку» - 45-летнему Егору Титову.

- Егор, там Жирков в «Химки» перешел. Давай тоже вернемся, - предложил Тихонов.

Тихонов закончил карьеру в 2010 году как раз в составе «Химок», Титов тоже успел поиграть в 2008 году в составе этого клуба.