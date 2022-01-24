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Тихонов - Титову: А давай и мы вернемся на поле!

24 Января 2022 • 20:47 Комментировать (1)
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Футболист года - 1996 в России, Андрей Тихонов, отреагировал на переход Жиркова в подмосковный «Химки». 38-летний Юрий Жирков подписал полугодичное соглашение с клубом 12 января, при этом он включил в контракт пункт об его возможном продлении еще на год. Тихонов, которому сейчас 51 год, расценил поступок Жиркова как небольшой спортивный подвиг. В своем «Инстаграме» он опубликовал призыв своему бывшему партнеру по «Спартаку» - 45-летнему Егору Титову.

- Егор, там Жирков в «Химки» перешел. Давай тоже вернемся, - предложил Тихонов.

Тихонов закончил карьеру в 2010 году как раз в составе «Химок», Титов тоже успел поиграть в 2008 году в составе этого клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Егор Титов Юрий Жирков
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superpav1985
24 Января 2022 в 21:58
Тихонов закончил карьеру двумя матчами за Спартак ! Уберите школьников из журналистики !
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