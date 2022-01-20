Шварц – о Смолове: «Он безболезненно влился в коллектив»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал дебютный матч нападающего Фёдора Смолова после возвращения в стан московской команды. Футболист вышел на поле в контрольном поединке с Вооруженными силами Катара и дважды реализовал пенальти.

«Фёдор на протяжении всех 10 дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться», - заявил после игры Шварц в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что россиянин лишь недавно оформил свой переход из «Локомотива». В первой половине сезона РПЛ Смолову удалось войти в список десяти лучших бомбардиров, записав на свой счет семь точных ударов.