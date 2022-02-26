«Не ожидал такой поддержки»: Смолов поблагодарил болельщиков «Динамо» после матча с «Химками»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился эмоциями после матча против «Химок» (3:0), который стал для него первым после возвращения в родной клуб.

32-летний нападающий провёл хороший матч против химчан, сумев забить гол на глазах многочисленных болельщиков «Динамо», среди которых были и родители Фёдора. Разумеется, после такого поединка эмоции футболиста были самыми позитивными.

«Эмоции классные. Очень рад вернуться в состав «Динамо». Еще получилось забить, очень приятно. Честно говоря, не ожидал такой поддержки. Поэтому немного сентиментально было, очень приятно. Спасибо болельщикам!», – приводит слова Фёдора Смолова пресс-служба «Динамо».