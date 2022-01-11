Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Фёдора Смолова в стан «бело-голубых» из «Локомотива».

«Если Фёдор включит все свои обороты, если будет мотивирован, если будет выполнять требования тренера, то трансфер будет успешным. Если он будет передвигаться по полю трусцой, не участвовать в обороне, то это будет провальный трансфер. «Динамо» сейчас здорово играет в прессинге, играют в коллективный отбор, вся команда участвует в обороне, а потом организует быстрый переход в атаку. Всё это делается на скоростях. Если Фёдор сможет это выполнять, то да. Если же он сбавит обороты и не будет выкладываться на сто процентов, то он просто к этому футболу не подойдёт.

Очень многое будет зависеть от требований, от мотивации, от того, как тренер найдёт к нему подход. Хотя на западе, например, подход не подбирают. Есть требования, ты либо их выполняешь, либо нет. Если нет, то до свидания. У нас, к сожалению, другая ситуация. У нас иногда тренеры вынуждены уговаривать игроков сделать что-то. К сожалению, Фёдор относится к тем игрокам, которых постоянно надо подгонять и давать под зад. От него нужно требовать игры на максимум.

Может ли он помешать развитию молодых игроков в «Динамо»? Всё зависит от тренерского штаба. Если это будет видно невооружённым глазом, то нужно срочно от него избавляться и идти путём, которым команда шла без него. Если он будет соответствовать требованиям, то он поможет команде. Если нет, то нужно сразу в сторону. Он - игрок с характером, с капризами своими, как только это начинает проявляться, то это идёт команде во вред», - сказал Кирьяков.