В «Химках» не исключают, что клуб подпишет Вагнер Лава

Несмотря на то, что около месяца назад «Химки» опровергали информацию о возможном переходе нападающего Вагнера Лава, уже сейчас клуб не против подписать с бразильцем контракт. Об этом сообщил член наблюдательного совета Роман Терюшков.

«Вагнер — неплохой игрок. Он — чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам». Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы — не исключение», - приводит слова специалиста Sport24.

Однако Терюшков уточнил, что пока никаких конкретных действий «Химки» не предпринимали. Он назвал возможный трансфер Вагнера «гипотетической историей» по состоянию на данный момент.