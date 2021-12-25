Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» не исключают, что клуб подпишет Вагнер Лава

25 Декабря 2021 • 18:19 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Несмотря на то, что около месяца назад «Химки» опровергали информацию о возможном переходе нападающего Вагнера Лава, уже сейчас клуб не против подписать с бразильцем контракт. Об этом сообщил член наблюдательного совета Роман Терюшков.

«Вагнер — неплохой игрок. Он — чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам». Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы — не исключение», - приводит слова специалиста Sport24.

Однако Терюшков уточнил, что пока никаких конкретных действий «Химки» не предпринимали. Он назвал возможный трансфер Вагнера «гипотетической историей» по состоянию на данный момент.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Вагнер Лав Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
19:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет с уходом Дзюбы
18:42 · Россия. Премьер-лига
Азмун оказался в сборной года Азии по версии IFFHS
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не исключают, что клуб подпишет Вагнер Лава
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сравнил Федуна с Горбачёвым 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева иронично высказался касательно слухов об интересе с Италии и Англии
17:08 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов усомнился в эффективности трансферной кампании «Спартака»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Боярский - о «Спартаке»: «Цирк уехал, а клоуны остались» 4
15:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» прокомментировали возможный уход Мамманы в «Ривер Плейт»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Эмполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Вити
14:32 · Россия. Премьер-лига
Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака» 6
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал Рудакова в аренду финскому клубу официально
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в трансфере Жиркова
12:41 · Россия. Премьер-лига
Магкеев поедет с «Локомотивом» на зимние сборы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Эмиратский фонд готов выделять «Спартаку» до 30 млн евро в год 2
Все новости
Рекомендуем