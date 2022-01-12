«Химки» подтвердили подписание Жиркова

Подмосковные «Химки» официально объявили о подписании контракта с 38-летним Юрием Жирковым. По сообщениям некоторых источников, футболист подписал с клубом контракт на полгода с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе Жиркова в «Нижний Новгород», который сейчас тренирует бывший напарник Юрия по «Зениту» Александр Кержаков.

Последним клубом Жиркова являлся как раз петербургский «Зенит», за который футболист отыграл с 2016 по 2021 год. Также за свою карьеру 38-летний футболист успел поиграть за такие клубы, как: лондонский «Челси», ЦСКА, «Анжи», «Динамо» Москва и тамбовский «Спартак».