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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московское «Динамо» интересуется игроком из «Динамо» загребского

29 Января 2022 • 23:14 Комментировать
Химки
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Динамо Москва
26.02 14:00

Полузащитник Йосип Мишич может стать очередным приобретением московского «Динамо». Родившийся в Винковцах 27-летний игрок в основном выступал в своей карьере в родной Хорватии, но успел поиграть и в «Специи», и в лиссабонском «Спортинге», а также греческом ПАОКе. С 2020 года защищает цвета загребского «Динамо» - гегемона хорватского футбола, также дважды выходил на поле в футболке хорватской сборной.

Но сейчас, как сообщает телеграм-канал Transfermarkt.ru, Мишич может перебраться в чемпионат России. Подробности сделки, к сожалению, не сообщаются. Его рыночная стоимость согласно сайтуTransfermarkt составляет два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Динамо Загреб трансферы футбола - зима 2022 Йосип Мишич
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