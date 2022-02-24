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Юран дал понять, что хотел бы поработать с Кокориным

24 Февраля 2022 • 11:10 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Возглавивший подмосковные «Химки» Сергей Юран дал понять, что хотел бы поработать с Александром Кокориным. Не исключено, что вскоре нападающий станет свободным агентом, его выступлениями не вполне довольны в «Фиорентине». Юран уверен, что он сможет мотивировать и подготовить форварда к выступлениями на ожидаемом от него уровне.

- Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за, - заявил Юран, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года, ранее он защищал цвета различных российских клубов, в том числе таких, как «Динамо» Москва, «Зенит», «Спартак», «Анжи» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Сергей Юран
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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