Шварц рассказал, почему решил выпустить Смолова в стартовом составе на матч с «Химками»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему решил отдать предпочтение Фёдору Смолову в выборе нападающего для стартового состава на матч 19-го тура российской Премьер-лиги против «Химок».

Шварц накануне матча отметил, что конкуренция в команде на позицию центрфорварда очень серьёзная – хороший уровень показывают молодые нападающие Тюкавин и Гладышев, однако выбор всё-таки был сделан в пользу опытного Смолова.

«Смолов очень хорошо подготовлен, он много и плодотворно работал на всех сборах. Сейчас мы намерены показать, насколько мы готовы к этой игре», – сказал Сандро Шварц в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

Первый тайм показал, что выбор нападающего был сделан правильно, и Смолов уже забил гол в ворота химчан. Следите за матчем «Химки» – «Динамо» в прямой трансляции на LiveResult.Ru.