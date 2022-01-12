Петржела считает, что Жирков не поможет «Химкам» сохранить прописку в РПЛ

Властимил Петржела отреагировал на новость о том, что 38-летний Юрий Жирков перешел в подмосковные «Химки». Чешский тренер выразил мнение, что футболист вряд ли поможет клубу спастись от вылета в ФНЛ.

«Дай Бог, чтобы Жирков еще долго играл. Это чудо! Если играет, то почему нет? Может, Глушаков, Мамаев и Жирков помогут «Химкам» избежать вылета. Но я в это не верю, потому что эти ребята мало что могут принести клубу», – приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Властимил Петржела являлся главным тренером петербургского «Зенита» с 2003 по 2006 год. Его главным достижением в составе «сине-бело-голубых» стали серебряные медали РПЛ в 2003 году.