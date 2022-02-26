Юран высказался о состоянии Жиркова, который провёл 70 минут в матче с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о физическом состоянии 38-летнего вингера Юрия Жиркова, который в дебютном матче за подмосковную команду провёл 70 минут в домашнем матче против московского «Динамо» (0:3).

Юран признался, что сам Жирков не просил замену и был готов продолжать матч, однако наставник всё-таки принял решение приберечь опытного футболиста.

«У нас есть договорённость, что и Юра, и Павел Мамаев, и Денис Глушаков должны сами оценивать адекватно своё состояние. Они прошли серьёзную школу», – рассказал Сергей Юран в общении с журналистами.