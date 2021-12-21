«Пусть идёт отдыхать»: Пономарёв резко отреагировал на переход Мамаева в «Химки»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не подбирал выражений, комментируя переход полузащитника Павла Мамаева в «Химки». Эксперт заявил, что футболист уже никогда не сможет вернуться на свой прежний уровень, поэтому ему надо задуматься о завершении профессиональной карьеры.

«Пусть идет отдыхать! Какой футбол? Кто такой Мамаев? Все, он свое отыграл. Он – ноль без палочки», - отреагировал Пономарёв в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Напомним, что 33-летний игрок в первой части сезона выступал за «Ростов», но не имел регулярной практики из-за повреждения.

К слову, «Химки» на данный момент замыкают турнирную таблицу РПЛ, надеясь значительно усилиться накануне предстоящей борьбы за выживание.