Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пусть идёт отдыхать»: Пономарёв резко отреагировал на переход Мамаева в «Химки»

21 Декабря 2021 • 20:51 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 19:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не подбирал выражений, комментируя переход полузащитника Павла Мамаева в «Химки». Эксперт заявил, что футболист уже никогда не сможет вернуться на свой прежний уровень, поэтому ему надо задуматься о завершении профессиональной карьеры.

«Пусть идет отдыхать! Какой футбол? Кто такой Мамаев? Все, он свое отыграл. Он – ноль без палочки», - отреагировал Пономарёв в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Напомним, что 33-летний игрок в первой части сезона выступал за «Ростов», но не имел регулярной практики из-за повреждения.

К слову, «Химки» на данный момент замыкают турнирную таблицу РПЛ, надеясь значительно усилиться накануне предстоящей борьбы за выживание.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Пусть идёт отдыхать»: Пономарёв резко отреагировал на переход Мамаева в «Химки»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Французская пресса назвала причины ухода Каттани из «ПСЖ» ради «Спартака» 1
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ещё одного игрока РПЛ активно сватают в «Вест Хэм» слухи
20:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Таких, как он, в «ПСЖ» 100 человек»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сумме трансфера Николсона в «Спартак»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Зависимость результата от куртки тренера: «Динамо» представило необычный рейтинг
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда «Зенит» примет решение по Дзюбе
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Видео гола Аршавина в мини-футболе собрало более 9 млн просмотров 2 видео
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма, которую «Краснодар» может заплатить за форварда из Норвегии
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проанализировал «Спартак»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Николич: Мне не интересна концепция, где делается ставка на молодёжь, а результат неважен
16:37 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Мурильо
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подпишет нападающего из Норвегии
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе Мамаева 1 официально
13:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину и Жиркову
Все новости
Рекомендуем