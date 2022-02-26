Смолов опередил Вагнера Лава по количеству голов за российские клубы

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов забил в своём первом официальном матче после возвращение в стан «бело-голубых», что позволило разгромить «Химки» (3:0) в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Этот гол стал 125-м для Смолова за российские команды.

Таким образом, Фёдор вышел на чистое 9-е место среди лучших бомбардиров за российские команды, оставив позади Вагнера Лава, остановившегося на отметке 124 голов за московский ЦСКА.

Фёдор Смолов, кроме «Динамо», забивал в России за «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив». Так Смолов забивал за голландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».