Тюкавин рад своему неофициальному титулу «лучшего зимнего бомбардира «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил два гола в контрольной встрече с клубом «Венсюссель» из Дании, и матч завершился боевой ничьей - 2:2. Для Тюкавина его два мяча означают то, что он опередил Фёдора Смолова в борьбе за неофициальный титул лучшего бомбардира зимних сборов. В интервью официальному сайту «Динамо» Тюкавина спросили про то, есть ли у них со Смоловым какое-либо соперничество на этой ниве.

- Нет, не соперничаем, но хорошо, что его обошел. У нас есть еще по одной игре, будем стараться и дальше забивать, - ответил Тюкавин.

Свой первый матч после возобновления чемпионата «Динамо» проведет 26 февраля в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги против «Химок».