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Тюкавин рад своему неофициальному титулу «лучшего зимнего бомбардира «Динамо»

15 Февраля 2022 • 21:12 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил два гола в контрольной встрече с клубом «Венсюссель» из Дании, и матч завершился боевой ничьей - 2:2. Для Тюкавина его два мяча означают то, что он опередил Фёдора Смолова в борьбе за неофициальный титул лучшего бомбардира зимних сборов. В интервью официальному сайту «Динамо» Тюкавина спросили про то, есть ли у них со Смоловым какое-либо соперничество на этой ниве.

- Нет, не соперничаем, но хорошо, что его обошел. У нас есть еще по одной игре, будем стараться и дальше забивать, - ответил Тюкавин.

Свой первый матч после возобновления чемпионата «Динамо» проведет 26 февраля в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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