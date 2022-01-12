Смолов: «Суперрад здесь оказаться, очень хочу и надеюсь, что смогу принести пользу»

Новичок московского «Динамо» Фёдор Смолов на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от возвращения в родной клуб.

- Постоянно слежу за «Динамо», это родной клуб. Я очень радовался на самом деле, что все наладилось, что команда играет в атакующий, классный футбол. Поэтому, еще раз, суперрад здесь оказаться, очень хочу и надеюсь, что смогу принести пользу.

Нравится команда тем, что играет в агрессивный атакующий футбол с высокой линией обороны, стараются отбирать мяч на чужой половине поля, и по статистике это происходит на первый показатель в этом чемпионате. Я считаю, что это классно, за счет этого удается создавать очень много опасных моментов и побеждать.

Пришел Карпин в сборную, он неоднократно говорил, что требования у него такие же, как в системе «Динамо» предъявляются, поэтому понимаю, с Сандро поговорил, всё обсудили, буду работать.

Тренер сказал, что как только узнал, что появилась возможность, сразу захотел и хотел видеть меня в команде. Мы говорили про требования, про то, что прессинг и тактические моменты, которые нужно будет мне объяснить, уяснить. Но я услышал заинтересованность, что, конечно же, меня подкупило. Это такая команда, такой проект, за которым все сейчас следят и радуются.

Первым мне написал Антон Шунин, потом администратор Геннадий Фёдорович Самодуров, Андрей Воронин. Изначально с Андреем Ворониным был на связи, потому что он мне позвонил, сказал, что так и так есть переговоры, интерес, что меня ждет.

Не хочу говорить громких слов, потому что впереди матчи. Сейчас главное провести плодотворную работу на сборах, подготовиться к весенней части чемпионата и идти от игры к игре.

Постараюсь порадовать болельщиков своей игрой и постараюсь компенсировать все моменты, которые не получались до этого. Хочу их поблагодарить за то, что у нас всегда были человеческие теплые отношения и всегда относились друг к другу с пониманием.