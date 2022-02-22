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Шварц дал оценку трансферной кампании «Динамо»

22 Февраля 2022 • 20:32 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, доволен ли он работой клуба на рынке во время зимнего трансферного окна. По словам наставника, на данный момент в коллективе не прослеживаются какие-то кадровые проблемы.

«Мне кажется, нет смысла сравнивать нашу трансферную политику с другими клубами. К нам присоединился Смолов – хороший и умный игрок. Всегда надо анализировать, какой состав есть у тебя под рукой.  К тому же, не забывайте, что в строй возвращаются Лесовой и Лаксальт. Получается, что у нас по факту добавился не один игрок, а три», - приводит слова немецкого специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, после 18 сыгранных туров «Динамо» на два очка отстает от «Зенита» в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Свой первый официальный матч после паузы «бело-синие» проведут на поле «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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