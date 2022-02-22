Шварц дал оценку трансферной кампании «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, доволен ли он работой клуба на рынке во время зимнего трансферного окна. По словам наставника, на данный момент в коллективе не прослеживаются какие-то кадровые проблемы.

«Мне кажется, нет смысла сравнивать нашу трансферную политику с другими клубами. К нам присоединился Смолов – хороший и умный игрок. Всегда надо анализировать, какой состав есть у тебя под рукой. К тому же, не забывайте, что в строй возвращаются Лесовой и Лаксальт. Получается, что у нас по факту добавился не один игрок, а три», - приводит слова немецкого специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, после 18 сыгранных туров «Динамо» на два очка отстает от «Зенита» в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Свой первый официальный матч после паузы «бело-синие» проведут на поле «Химок».