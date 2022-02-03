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Захарян – второй лучший молодой футболист Европы по версии InStat

03 Февраля 2022 • 23:51 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Молодое дарование московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян удостоился похвалы от еще одного авторитетного портала. Речь идет о ресурсе InStat, специализирующимся на сборе статистических показателей.

Оказалось, что Захарян является вторым лучшим игроком Европы в возрасте до 20 лет. Об этом свидетельствует его индекс, который напрямую зависит от уровня производительности на футбольном поле. Показатель россиянина составляет 277,3, а разместившийся на первом месте в списке полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх достиг отметки в 294,8 пункта.

Ранее Захаряна также вносили в различные рейтинги по итогам 2021 года, а сам плеймейкер попал на радары скаутов ведущих клубов Старого Света.

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Динамо Москва Арсен Захарян
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