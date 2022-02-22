Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение по поводу ухода из «Химок» всего тренерского штаба во главе с Игорем Черевченко.

- Как вы отнеслись к новости про уход из «Химок» всего тренерского штаба за несколько дней до возобновления чемпионата?

- Сложно сказать, почему это случилось, ведь не было никаких комментариев на этот счет ни с какой стороны. Возможно, были определенные договоренности. Что угодно может быть. Мы можем только гадать в этой ситуации.

- Получается, Игорь Черевченко уходит из «Химок» второй раз за сезон. Правда, в первый раз его вернули.

- Как я понимаю, ему на смену придет Сергей Юран, которого назначают в эту команду второй или третий раз.

- Пока официальной информации по Юрану нет, но об этом пишут.

- Эти вещи можно обсуждать только тогда, когда есть хоть какая-то информация, что произошло. Нюансов здесь много. Можно развернуть палитру от черной до белой и все равно не угадаем.

- Сергей Юран успешно работал с «Химками». У вас есть уверенность, что он может спасти химчан от вылета?

- По крайней мере, при нем команда играла хорошо. Кстати, при Черевченко она тоже выступала хорошо, что касается его первого пришествия. Я помню финал Кубка с «Зенитом», когда питерцы буквально отскочили и выиграли. Команда была очень злая, после чего Юрана уволили. Но «Химки» были очень боевитыми. Причем без каких-то звезд и серьезных ветеранов. А сейчас, когда есть опытные игроки, возможно, Юран выдаст еще лучший результат, чем тогда.

- Как футболисты отреагируют на эту перестановку, ведь новый тренер придет со своим видением? Возможно, будут какие-то перестройки в игре, в составе.

- Вряд ли Юран что-то будет разрушать. Он грамотный специалист. Не думаю, что он в угоду своему видению будет что-то менять или сильно перестраивать, тем более, если есть какие-то отработанные моменты.

- Каких-то новичков Юран будет подтягивать?

- Нет. Думаю, уже все. Ожидать новичков можно только в тех командах, где есть деньги. А у «Химок» их нет.

Реклама

- У «Химок» очень сложный график оставшихся матчей: «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Рубин». А в трех последних турах «Зенит», Ростов» и «Спартак». С таким графиком шансы на сохранение прописки в РПЛ минимальные?

- Ну, что поделаешь? У «Спартака» с новым тренером тоже ужасный график весной. У всех в какой-то момент возникают сложности. Зато можно увидеть характер команды и получить понимание, есть на что-то шансы или нет.

- Раз уж заговорили о «Спартаке». У «красно-белых» сразу дерби с ЦСКА. Сможет Ваноли удачно сыграть с «армейцами», по вашим ощущениям?

- Лучше играть дерби сразу, чем спустя два-три матча, пока команда не вкатились в сезон, пока они только вернулись со сборов. Результат абсолютно непредсказуемый. Кому больше улыбнется удача и кто лучше приспособится к погоде, тот и будет иметь успех. То есть, победа будет не за счет мастерства, а за счет ошибок соперников. Если победа вообще будет, потому что мне кажется, что будет ничья, 2:2. Очень хочется посмотреть на «Спартак», потому что непонятно, что делали руководители, приобретая кого-то или меняя. Произошел сумбурный набор игроков, непонятно по какому принципу. Нам не говорят по какому, поэтому хочется делать свои выводы. Хочется посмотреть, зачем два рослых игрока в нападении – Соболев и Николсон, понять, кто второй вратарь – Максименко или Свинов. Лично мне очень интересна судьба Максименко. А кто будет играть в защите? Ведь кто-то должен входить в игру вместо Жиго, который точно уйдет. Также хочется понять, для чего накупили такое количество молодежи. Вместо кого и где она должны играть?

Елена Григорьевская