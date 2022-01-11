Кобелев считает, что Смолов – лучший вариант для «Динамо»

Андрей Кобелев, дважды ранее возглавлявший московское «Динамо», в своем недавнем интервью РБ Спорт выразил мнение, что его бывший клуб не мог найти более лучшего нападающего, чем Фёдор Смолов.

«На бумаге трансфер хороший. В это окно «Динамо» вряд ли могло найти нападающего лучше, чем Смолов», – заявил Кобелев.

Напомним, что ранее Андрей Кобелев возглавлял московское «Динамо» с 2006 по 2010 и с 2015 по 2016 годы. Его главным достижением в клубе стали бронзовые медали РПЛ в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов пошел на значительное понижение в зарплате ради возвращения в «Динамо».