Захарян: «Это же не я создаю весь ажиотаж вокруг себя»

Лидер «Динамо» Арсен Захарян спокойно относится к шумихе вокруг своего имени и не реагирует на слухи об интересе «Реала» и других топ-клубов Европы.

- Это же не я создаю весь ажиотаж вокруг себя. Ну говорят и говорят — мне-то что? - заявил игрок Sport24.

Захарян считает, что справился с давлением, и его второй сезон в «Динамо» получается не хуже дебютного, когда удалось громко о себе заявить. Также юный футболист ответил на вопрос о желании жить в Европе, отметив, что его все устраивает в России, а перспектива постоянно находиться в Старом Свете его не особо прельщает.

В текущем сезоне 18-летний Захарян забил 4 мяча в 18 матчах.