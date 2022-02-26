Три удаления и три гола (победный у Смолова): «Динамо» и «Химки» вернули РПЛ огненным матчем

В матче 19-го тура РПЛ подмосковные «Химки» принимали «Динамо».

В последние выходные февраля вернулся с зимних каникул российский футбол. Первооткрывателями субботы стали подмосковные «Химки», всего пару дней как уволившие во второй раз Игоря Черевченко. И в третий раз назначившие Сергея Юрана. «Динамо» к матчу с одним из главных аутсайдеров РПЛ подходило без столь резких изменений. Команда Шварца планомерно шла к возобновлению сезона, не упиралась и в товарищеских играх, четыре последних сыграв вничью.

Но официальные игры – совсем другое, тем более открытие сезона 2022. «Химки» подошли с ярчайшим составом: Жирков, Мамаев, Виана, Ламкель Зе появились в старте. «Динамо» презентовало возвращение Фёдора Смолова. И бомбардир не подвёл. На 35-й минуте Смолов продрался с левого края, дважды убрал защитника на замахе, сместился к центру и точно пробил в дальний угол. Неплохой гол на исполнительском мастерстве, первый за «Динамо» с 2011 года для Фёдора.

Интересно, что до гола Смолова куда больше атаковали «Химки». Ламкель Зе тоже в сольном проходе примчался к воротам Шунина, но пробил аккурат в Мамаева. Илья Кухарчук пальнул опаснее, однако в створ чуть-чуть не попал. Неплохо атаковали подопечные Сергея Юрана, точно не боялись фаворита. Но сольный гол Смолова спутал им все карты.

А перед перерывом добил своих же Дагерстол. Швед высоко поднял ногу и шипами впился в Шиманьски. Кирилл Левников сразу увидел серьёзность фола, но сбегал посмотреть повтор для верности. Вернулся с ожидаемым вердиктом – прямая красная карточка. Правда, в меньшинстве «Химки» играли всего-то семь минут. После отдыха Роман Евгеньев решил составы уровнять. В безобидной ситуации наступил сопернику на ногу и получил вторую жёлтую карточку за фол в центре поля.

Игра 10 на 10 добавила суматохи, но не опасных моментов. Шварц для укрепления обороны убрал с поля Арсена Захаряна, а Юран для этой же цели выпустил Лоуренса Николаса, но нигериец со своей задачей не справился. Справился он лишь с задачей по третьему удалению в матче. Ужасная игра прямой ногой в борьбе с Николой Моро и вторая прямая красная карточка игроку «Химок». «Динамо» долго не могло воспользоваться преимуществом, но за пять минут до конца матча Шиманьски всё-таки добил интригу.

Тюкавин прострелил в ноги Вианы, сам же забрал подбор и отдал уже адресный пас, а польский полузащитник расстрелял Лантратова. Финальную точку поставил Даниил Фомин от дуги штрафной площади классно пробивший аккурат под перекладину – 0:3. Не самая простая победа «Динамо», хоть и с таким красивым счётом. А за два первых матча 19-го тура РПЛ случилось целых пять (!) удалений, ну очень соскучились по футболу команды.