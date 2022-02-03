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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Динамо» Воронин назвал положительные аспекты приезда Смолова

03 Февраля 2022 • 21:26 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Один из членов тренерского штаба «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением по поводу того, как на московскую команду может повлиять приезд нападающего Фёдора Смолова. Напомним, что столичный клуб оформил трансфер опытного футболиста в начале зимы, а на тренировочных сборах он уже регулярно отмечается забитыми мячами.

«Конкуренция - это всегда хорошо. У нас впереди Смолов и Тюкавин. Похожа ситуация на ту, когда я играл с Федей. Между ними примерно такая же разница в возрасте, которая была между нами. Это должно пойти Косте на пользу, да и Феде не стоит расслабляться», - рассказал Воронин в интервью с клубной пресс-службой.

Константин Тюкавин стал чуть ли не главным открытием первой половины розыгрыша российской Премьер-лиги, а теперь ему предстоит бороться за место в составе с одним из лучших бомбардиров первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Воронин Фёдор Смолов Константин Тюкавин
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