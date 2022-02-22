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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Химках» прокомментировали второй уход Черевченко за сезон

22 Февраля 2022 • 14:31 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Игорь Черевченко второй раз за сезон покинул должность главного тренера «Химок», причём случилось это за четыре дня до возобновления чемпионата. Ситуацию прокомментировал Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета подмосковного клуба.

«У нас была краткосрочная договорённость. Клуб идёт дальше. Но на тот момент [в ноябре] приняли решение, чтобы Игорь Геннадьевич вернулся к нам, руководил командой четыре игры», - высказался Терюшков для sport24.

Терюшков отметил, что в ноябре «Химки» попросили Черевченко поддержать клуб и вернуться, учитывая проблемы в переговорах с другими специалистами.

Нового тренера «Химки» обещают представить до конца дня.

Добавим, что «Химки» на текущий момент замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко Роман Терюшков
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