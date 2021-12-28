Захарян заявил о желании стать чемпионом РПЛ вместе с «Динамо» до отъезда в Европу

Не так давно футбольную общественность сотрясли слухи о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в мадридский «Реал». Сам игрок отреагировал на данную информацию, а также рассказал, чего он хотел бы успеть добиться в России перед отъездом в один из ведущих европейских чемпионатов.

В интервью для Sport24 Захарян ответил, что планирует завоевать золотые медали местного первенства вместе с «Динамо». При этом, футболист отказался называть желаемый возраст, когда он созреет для трансфера в большой клуб. «Не знаю. Как получится, так получится», - прокомментировал россиянин.

Добавим, что у Захаряна есть отличная возможность исполнить свою мечту, так как «Динамо» после первой половины сезона лишь на два очка отстает от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ.