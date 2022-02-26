Смолов забил за «Динамо» впервые за более чем 10 лет

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов открыл счёт в гостевом матче 19-го тура российской Премьер-лиги против «Химок». Этот гол за «бело-голубых» для Смолова стал первых за 3926 дней.

В последний раз Фёдор забивал за «Динамо» 29 мая 2011 года в матче против «Краснодара» (1:0). После этого Смолов играл за «Анжи», «Урал», Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».

Напомним, что 32-летний Фёдор Смолов вернулся в «Динамо» 12 января 2022 года, подписав контракт до лета 2024 года. Трансферная стоимость Смолова, по версии Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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